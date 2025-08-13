«Севилья» арендовала у «Ньюкасла» вратаря Влаходимоса

«Севилья» объявила о переходе из «Ньюкасла» голкипера Одиссеаса Влаходимоса. Испанский клуб арендовал 31-летнего грека.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Влаходимос сыграл в 1 матче за «Ньюкасл» и не пропустил ни одного гола. За сборную Греции он провел 6 матчей, в которых команда одержала 5 побед, и пропустил 4 гола при четырех играх на ноль.

Ранее он играл за «Ноттингем», «Бенфику», «Панатинаикос» и «Штутгарт».