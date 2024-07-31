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Сегодня, 08:32

«Севилья» анонсировала трансфер экс-форварда «Манчестер Сити» Ихеаначо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо на правах свободного агента подпишет контракт с «Севильей».

Испанский клуб анонсировал сделку, выложив фото 27-летнего нигерийца в соцсетях.

В начале июля у Ихеаначо истек контракт с «Лестером», за который форвард выступал с 2017 года. Он провел за «лис» 232 матча, забил 61 гол и сделал 34 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Келечи Ихеаначо
Футбол
ФК Севилья
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