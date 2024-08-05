Сержи Роберто может продолжить карьеру в «Комо»

Бывший полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто может продолжить карьеру в «Комо», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, представители 32-летнего испанца предложили услуги футболиста итальянскому клубу.

Главным тренером «Комо» является экс-хавбек «Барселоны» Сеск Фабрегас, который играл вместе с Роберто за каталонскую команду.

Сержи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах.

После завершения сезона-2023/24 полузащитник покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.