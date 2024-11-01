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Сегодня, 08:57

Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может подписать контракт с «Бока Хуниорс», сообщает Relevo.

По информации источника, 38-летний испанец ведет переговоры о присоединении к аргентинскому клубу.

Рамос с июля находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Севильей». До этого защитник также выступал за «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Кроме того, на счету Рамоса 23 гола в 180 матчах за сборную Испании. В феврале прошлого года он завершил карьеру в национальной команде.

Серхио Рамос
Футбол
ФК Бока Хуниорс
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