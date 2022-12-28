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Корниленко: «У Пиняева есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о желании полузащитника Сергея Пиняева поиграть в европейском чемпионате.

«Мы разговаривали с ним про зарубежные чемпионаты. У него есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от ежедневной работы и отношения к себе как в тренировочном процессе, так и вне его. Здесь все полностью будет зависеть от Сергея», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Ранее Пиняев неоднократно приезжал на стажировки в «Манчестер Юнайтед».

28 декабря 18-летний хавбек подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-razgovarivali-s-pinyaevym-ob-igre-v-anglii-vsyo-budet-zaviset-ot-nego/
Сергей Корниленко
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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