Корниленко: «У Пиняева есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от него»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о желании полузащитника Сергея Пиняева поиграть в европейском чемпионате.

«Мы разговаривали с ним про зарубежные чемпионаты. У него есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от ежедневной работы и отношения к себе как в тренировочном процессе, так и вне его. Здесь все полностью будет зависеть от Сергея», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Ранее Пиняев неоднократно приезжал на стажировки в «Манчестер Юнайтед».

28 декабря 18-летний хавбек подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи.