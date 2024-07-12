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Сегодня, 06:33

Гуренко — о возможном переходе Миранчука в клуб МЛС: «Все может быть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Атланту Юнайтед».

«Все может быть», — цитирует Vprognoze.ru Гуренко.

Ранее появилась информация, что спортивный директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Бергамо для согласования трансфера россиянина.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Аталанта
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