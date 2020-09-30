«Сент-Этьен» сообщил, что Фофана перейдет в «Лестер» за рекордную сумму

«Сент-Этьен» договорился с «Лестером» о переходе в английский клуб защитника Уэсли Фофана, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не указана, но в официальной информации говорится о том, что это самая дорогая продажа в истории клуба. По данным Transfermakt, «лисы» заплатили 35 миллионов евро.

? L'#ASSE a conclu un accord avec @LCFC, actuel leader de Premier League, pour le transfert de Wesley #Fofana. La d?cision de c?der le joueur pour un montant record a ?t? prise de mani?re coll?giale par le Directoire et les actionnaires.



? Lire le communiqu? complet ? — AS Saint-?tienne (@ASSEofficiel) September 29, 2020

Также клуб отмечает, что решение согласится на предложение «Лестера» было принято в частности из-за неопределенной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. 19-летний футболист в текущем сезоне успел провести четыре матча в чемпионате Франции. В прошлом сезоне он отыграл 24 матча во всех турнирах и забил два мяча.