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«Сент-Этьен» сообщил, что Фофана перейдет в «Лестер» за рекордную сумму

01:00
Уэсли Фофана. Фото ФК "Сент-Этьен".
Уэсли Фофана. Фото ФК "Сент-Этьен".
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«Сент-Этьен» договорился с «Лестером» о переходе в английский клуб защитника Уэсли Фофана, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не указана, но в официальной информации говорится о том, что это самая дорогая продажа в истории клуба. По данным Transfermakt, «лисы» заплатили 35 миллионов евро.

Также клуб отмечает, что решение согласится на предложение «Лестера» было принято в частности из-за неопределенной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. 19-летний футболист в текущем сезоне успел провести четыре матча в чемпионате Франции. В прошлом сезоне он отыграл 24 матча во всех турнирах и забил два мяча.

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