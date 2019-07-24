"Сент-Этьен" определился с заменой Кабелла, который близок к переходу в "Краснодар"

Полузащитник "Бетиса" Риад Будебуз близок к переходу в "Сент-Этьен", утверждает Get Football News France. По информации СМИ, 29-летний алжирский футболист станет заменой хавбеку Реми Кабелла, который близок к переходу в "Краснодар".

Французский клуб готов потратить 4 миллиона евро за Будебуза. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за "Сельту", где провел 23 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее журналист Foot Ману Лонжон в своем Twitter сообщил, что Кабелла перешел из "Сент-Этьена" в "Краснодар".

Источник: Кабелла перешел из "Сент-Этьена" в "Краснодар"