Сенников считает, что Миранчуку рано переходить в МЛС

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку со стороны клубов МЛС.

9 июля инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Атланта» из МЛС предложила за 28-летнего россиянина 11 миллионов евро.

«Поиграть там? То ещё рановато. Туда надо после 30 лет уезжать — карьеру заканчивать. Был бы еще повод. По прошлому сезону Миранчук прибавил, выиграл Лигу Европы. Алексей в отличной форме. Не то время для перехода, не стоит торопиться уходить из «Аталанты», — цитирует Сенникова Legalbet.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.