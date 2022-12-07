Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:42

Семья Беллингема хочет, чтобы полузащитник продолжил карьеру в «Ливерпуле»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк.

Ранее к 19-летнему англичанину проявлял интерес «Реал». По информации источника, переговоры с «Ливерпулем» находятся на более продвинутой стадии, чем с мадридским клубом. Семья Беллингема также предпочитает, чтобы хавбек продолжил карьеру в Англии.

Беллингем играет за «Боруссию» с 2020 года. Срок его действующего контракта истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел за «шмелей» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Джуд Беллингем
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» интересуется полузащитником «Реала» Кроосом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости