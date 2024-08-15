Семин: «Крыльям Советов» вполне могут быть нужны такие игроки как Артем"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Сейчас нельзя сказать, в каких он физических кондициях. Но стоит отметить, что когда он перешел в «Локомотив», он профессионально сработал и сильно помог команде. Тренеру и руководителям в связи с их сложной ситуацией в турнирной таблице вполне могут быть нужны такие игроки, как Артем.

Можно констатировать, что Артем прекрасно провел свое время в «Локомотиве». Можно еще добавить, что у него было немало переходов: и в тульский «Арсенал», и в «Локомотив», и везде он прекрасно себя проявлял. Если этот переход состоится, значит можно предполагать, что он в хороших кондициях», — сказал Семин «СЭ».

35-летний Дзюба летом стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 нападающий провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Ранее форвард также выступал за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Денис Сафронов