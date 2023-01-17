Селюк не считает переход Головина в «Монако» серьезным трансфером в европейский клуб

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о трансфере 26-летнего российского полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

«Я не считаю продажу Головина в «Монако» серьезным трансфером в европейский клуб. Это как-будто деньги переложили из одного кармана в другой. Один русский продал футболиста другому русскому, это такой себе трансфер. Для людей могли сказать, что хочешь. Единственный человек, которого нормально продали — это Миранчука в «Аталанту», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 27 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.