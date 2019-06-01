"Селтик" продлил контракт с главным тренером

Главный тренер Нил Леннон подписал новый контракт с "Селтиком", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, он заменил ушедшего в "Лестер" Брендана Роджерса по ходу сезона.

– Я всегда мечтал вернуться к этой роли на постоянной основе, очень рад снова стать частью одного из самых больших и лучших клубов в мире, - отметил Леннон. - Когда меня попросили вступить в должность в феврале, почувствовал, что это мой долг. "Селтик" всегда будет моим клубом.

Под руководством Леннона "Селтик" стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка Шотландии.