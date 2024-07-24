«Сельта» вступила в переговоры с Хамесом Родригесом

«Сельта» хочет подписать полузащитника «Сан-Паулу» Хамеса Родригеса, сообщает журналист Николо Скира.

Испанский клуб начал переговоры с 33-летним колумбийцем и предлагает ему контракт до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Порту».

22 июля стало известно, что Хамес собирается расторгнуть контракт с «Сан-Паулу» и намерен вернуться в Европу.

Родригес выступает за бразильский клуб с июля 2023 года. Хавбек провел за команду 22 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.