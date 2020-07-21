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«Сельта» Смолова подписала полузащитника «Фейеноорда» и сборной Перу

15:38
Ренато Тапия. Фото Twitter.
Ренато Тапия. Фото Twitter.
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Полузащитник Ренато Тапия перешел в «Сельту». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Предыдущим клубом игрока был «Фейеноорд». За «Сельту» на правах аренды выступает российский форвард Федор Смолов.

Контракт перуанца рассчитан до 30 июня 2024 года. 24-летний футболист в сезоне-2019/20 провел 26 матчей за «Фейеноорд» и сделал три результативных паса. Тапия — игрок сборной Перу (53 матча, три гола), выступал на ЧМ-20218 в России.

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