Селихов точно не покинет «Спартак» этим летом. Вопрос закрыт

По данным «СЭ», вопрос с возможным уходом вратаря «Спартака» Александра Селихова в аренду окончательно закрыт на это трансферное окно.

В среду 25-летний голкипер уведомил руководство красно-белых о желании остаться в клубе и продолжить борьбу за место в основном составе. В это трансферное окно интерес к Селихову проявляли «Крылья Советов» и «Урал».

Ранее голкипер изъявлял желание уйти в аренду, но клуб в целом отрицательно отнесся к этому, поскольку уход Селихова мог ослабить вратарскую бригаду.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 8 матчах и пропустил 6 голов.

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