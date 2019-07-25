Сегодня Перейро может стать спартаковцем

По данным источника в Голландии, велика вероятность, что сегодня все-таки будет оформлен переход 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро из ПСВ в "Спартак". Сумма трансфера составит 14 миллионов евро – на 1 миллион меньше, чем сообщалось ранее.

В прошедшем сезоне уругваец в 27 матчах забил 10 голов.

Сделка затягивается в основном из-за агента игрока Пако Касаля. Тот выступал категорически против трансфера. Вчера ПСВ потребовал от Перейро и Касаля скорейшего ответа. (Александр Бобров)

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