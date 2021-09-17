Себастьян Джовинко вернется в МЛС
Нападающий Себастьян Джовинко вернется в МЛС, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 34-летний итальянец принял решение перейти в «Торонто», где выступал ранее. Сообщается, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с клубом и начнет выступать за команду с января 2022 года.
EXCLUSIVE — Sebastian #Giovinco is set to return to #Toronto. He will join Toronto in the next days and he will play for them from the next January. He had chosen to comeback to sign new records on the #MLS. #transfers #TorontoFC #TFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 17, 2021
В августе Джовинко покинул «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом. Форвард выступал за «Торонто» с февраля 2015 года по январь 2019 года, на его счету 83 гола и 51 результативная передача в 142 матчах за команду.
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