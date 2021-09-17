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Себастьян Джовинко вернется в МЛС

19:17
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Нападающий Себастьян Джовинко вернется в МЛС, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 34-летний итальянец принял решение перейти в «Торонто», где выступал ранее. Сообщается, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с клубом и начнет выступать за команду с января 2022 года.

В августе Джовинко покинул «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом. Форвард выступал за «Торонто» с февраля 2015 года по январь 2019 года, на его счету 83 гола и 51 результативная передача в 142 матчах за команду.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Иван Торопцев все материалы автора

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