Себаи уехал из "Тамбова" в Казахстан, чтобы играть в еврокубках

Нападающий "Тамбова" Сенин Себаи продолжит карьеру в костанайском "Тоболе", сообщает пресс-служба лидера ФНЛ. Между клубами уже достигнуты все необходимые договоренности. Ивуариец в скором времени будет отзаявлен.

Себаи перешел в "Тамбов" летом прошлого года. За первый отрезок сезона нападающий провел 22 матча и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром команды.

Сообщается, что в контракте игрока был пункт, согласно которому он мог перейти в команду, участвующую в еврокубках. "Тобол" завоевал право на старт в отборочном турнире Лиги Европы следующего сезона.