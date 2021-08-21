«Саутгемптон» заплатит «Торино» за Лянко до 10 миллионов евро
Защитник «Торино» Лянко в близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, стороны согласовали контракт с 24-летним бразильцем до 2026 года. Туринцы получат за игрока 7,5 млн евро и 2,5 млн евро бонусами, а также 10 процентов от последующей продажи.
В минувшем сезоне Лянко провел 25 матчей за «Торино» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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