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Сегодня, 18:18

«Саутгемптон» объявил о переходе нападающего «Вильярреала» Бреретона Диаса

Руслан Минаев
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Нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон Диас перешел в «Саутгемптон», сообщает пресс-служба английского клуба.

25-летний форвард подписал контракт на 4 года — до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 8,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бреретон Диас выступал на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед». На его счету 14 матчей и 6 голов в АПЛ.

Футболист является наполовину англичанином и наполовину чилийцем. В составе сборной Чили он провел 33 матча и забил 7 голов.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Саутгемптон
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