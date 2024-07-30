«Саутгемптон» объявил о переходе нападающего «Вильярреала» Бреретона Диаса

Нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон Диас перешел в «Саутгемптон», сообщает пресс-служба английского клуба.

25-летний форвард подписал контракт на 4 года — до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 8,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бреретон Диас выступал на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед». На его счету 14 матчей и 6 голов в АПЛ.

Футболист является наполовину англичанином и наполовину чилийцем. В составе сборной Чили он провел 33 матча и забил 7 голов.