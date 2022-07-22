«Саутгемптон» договорился о покупке 19-летнего форварда «Бордо»

«Саутгемптон» на официальном сайте объявил о принципиальной договоренности по переходу Секу Мара из «Бордо». В ближайшие дни игрок пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В четверг, 21 июля, стало известно, что английский клуб заплатит 11 миллионов евро за трансфер 19-летнего француза. Также 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Мара сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.