«Саутгемптон» арендовал Минамино у «Ливерпуля»
04:15
Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщается на официальном сайте клуба.
Аренда 26-летнего японца рассчитана до конца сезона-2020/21 и не подразумевает опцию выкупа.
«Я очень рад приветствовать Такуми в нашей команде, — заявил главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль. — Он поможет использовать еще один хороший вариант атаки, а также придаст нам дополнительную глубину в нашей команде. Я с нетерпением жду начала работы с ним».
В текущем сезоне Минамино провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
Welcome to #SaintsFC, @takumina0116 ?— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 2, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю