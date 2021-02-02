«Саутгемптон» арендовал Минамино у «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 26-летнего японца рассчитана до конца сезона-2020/21 и не подразумевает опцию выкупа.

«Я очень рад приветствовать Такуми в нашей команде, — заявил главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль. — Он поможет использовать еще один хороший вариант атаки, а также придаст нам дополнительную глубину в нашей команде. Я с нетерпением жду начала работы с ним».

В текущем сезоне Минамино провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.