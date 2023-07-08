«Сассуоло» подписал Мулаттьери из «Интера»

Форвард «Интера» Самуэле Мулаттьери подписал контракт с «Сассуоло», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 6 млн евро.

Ранее «Интер» арендовал полузащитника Давиде Фраттези у «Сассуоло» с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне Мулаттьери провел в аренде за «Фрозиноне». На его счету 29 матчей в серии B, в которых он забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.