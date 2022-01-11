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«Сассуоло» и еще несколько клубов хотят арендовать Диалло у «МЮ»

00:24
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 19-летнего ивуарийца претендует «Сассуоло», который намерен арендовать игрока в зимнее трансферное окно. За команду выступает его брат Жуниор Траоре. Также в аренде игрока заинтересованы еще несколько клубов.

В текущем сезоне Диалло провел один матч за основную команду в Лиге чемпионов, а также две игры за молодежку, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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Сергей Разин все материалы автора

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