«Сассуоло» и еще несколько клубов хотят арендовать Диалло у «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 19-летнего ивуарийца претендует «Сассуоло», который намерен арендовать игрока в зимнее трансферное окно. За команду выступает его брат Жуниор Траоре. Также в аренде игрока заинтересованы еще несколько клубов.

В текущем сезоне Диалло провел один матч за основную команду в Лиге чемпионов, а также две игры за молодежку, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.