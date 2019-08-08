Сарр перешел из "Ренна" в "Уотфорд" за рекордную сумму для английского клуба

Нападающий Исмаила Сарр перешел из "Ренна" в "Уотфорд", сообщает официальный Twitter английской команды. Контракт с 21-летним сенегальским футболистом рассчитан на пять лет.

Пресс-служба "Уотфорда" отмечает, что этот трансфер стал рекордным в истории клуба. В СМИ оценивают сделку в 35 миллионов евро, включая бонусы.

В прошлом сезоне Сарр провел 50 матчей за "Ренн", забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 30 миллионов евро.