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"Сарпсборг 08", за который играет российский вратарь Васютин, подписал голкипера "Анже"

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"Сарпсборг 08" объявил о подписании голкипера Александра Летелье на правах аренды. Права на 28-летнего француза принадлежат "Анже"

Напомним, за "Сарпсборг 08" выступает российский вратарь Александр Васютин, который в ближайшее время может вернуться в "Зенит".

"Зенит" вернет домой лучшего вратаря Финляндии-2017. Он вытеснит из основы Лунева?

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