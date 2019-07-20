"Сарпсборг 08", за который играет российский вратарь Васютин, подписал голкипера "Анже"

"Сарпсборг 08" объявил о подписании голкипера Александра Летелье на правах аренды. Права на 28-летнего француза принадлежат "Анже".

Напомним, за "Сарпсборг 08" выступает российский вратарь Александр Васютин, который в ближайшее время может вернуться в "Зенит".

28 år, 193 centimeter lang og kommer rett fra fransk toppfotball. Alexandre Letellier er Sarpsborg 08s nye keeper. Les mer om overgangen her: https://t.co/scMEkxCYC5 #Sarp08 #ESNball #2fx pic.twitter.com/mH7MHcGPmy — Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) July 19, 2019

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