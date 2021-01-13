Саплинов вернулся из «Ротора» в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов возвращается в расположение команды, сообщает пресс-служба «Ротора», где 23-летний футболист находился в аренде.

По данным источника, стороны договорились о досрочном расторжении арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Саплинов провел один матч.

Александр Саплинов возвращается в «Ростов»



«Ротор» договорился с дончанами о досрочном расторжении соглашения об аренде.



Мы благодарим Александра за время, проведенное в команде и желаем успехов! pic.twitter.com/nJRH3Ol7rJ