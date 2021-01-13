Саплинов вернулся из «Ротора» в «Ростов»
09:12
Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов возвращается в расположение команды, сообщает пресс-служба «Ротора», где 23-летний футболист находился в аренде.
По данным источника, стороны договорились о досрочном расторжении арендного соглашения.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Саплинов провел один матч.
Александр Саплинов возвращается в «Ростов»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 13, 2021
«Ротор» договорился с дончанами о досрочном расторжении соглашения об аренде.
Мы благодарим Александра за время, проведенное в команде и желаем успехов! pic.twitter.com/nJRH3Ol7rJ
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