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Саплинов вернулся из «Ротора» в «Ростов»

09:12
Александр Саплинов. Фото ФК «Ротор»
Александр Саплинов. Фото ФК «Ротор»
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Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов возвращается в расположение команды, сообщает пресс-служба «Ротора», где 23-летний футболист находился в аренде.

По данным источника, стороны договорились о досрочном расторжении арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Саплинов провел один матч.

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