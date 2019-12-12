Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может перейти в «Баварию»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане отказался подписывать новый контракт, сообщает SportBild. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии».

Как указывает источник, немецкий клуб с оптимизмом рассматривает перспективу трансфера. Переход мой состояться и раньше, но футболист получил травму. Сумма отступных может составить около ста миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Лерой Сане провел один матч за «Сити» — в Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Он получил разрыв крестообразной связки колена и с тех пор на поле не выходил.

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