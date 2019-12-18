Сане намерен перейти в «Баварию» в январе 2020 года

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в зимнее трансферное окно намерен перейти в «Баварию», сообщает Sport Bild. Мюнхенцы хотели приобрести его летом, но он получил тяжелую травму. Англичане хотели получить за него 150 миллионов евро. Предполагается, что в этот раз они запросят меньше после того, как игрок переподпишет контракт. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов

Сане получил серьезное повреждение колена в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Несколько дней назад 23-летний начал тренировки на поле.

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