«Сандерленд» заинтересован в трансфере Альдерете из «Хетафе»

«Сандерленд» намерен подписать защитника «Хетафе» Омара Альдерете, сообщает Chronicle Live.

По данным источника, «черные коты» планируют пополнить состав 28-летним парагвайцем в летнее трансферное окно. Также им интересуются «Кристал Пэлас» и «Борнмут», однако «Сандерленд» добился значительного прогресса в переговорах.

В сезоне-2024/25 защитник в 36 матчах во всех турнирах забил 1 гол. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.