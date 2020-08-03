Санчо согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает журналист The Guardian Фабрицио Романо. По информации источника, 20-летний футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» и «МЮ» находятся в продвинутой стадии переговоров о трансфере Санчо. Англичане планируют разделить сумму выплаты на несколько этапов. Контракт с хавбеком будет рассчитан до июня 2025 года. «Шмели» рассчитывают решить все вопросы о переходе в августе, чтобы успеть найти замену для вингера. Одним из вариантов для них является Мемфис Депай из «Лиона».

В минувшем сезоне Санчо провел 44 матча за «Боруссию», забил 20 голов и сделал 18 результативных передач. Его соглашение с немецкой командой действует до лета 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 117 миллионов евро.