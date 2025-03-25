Санчо попросил своих агентов организовать ему переход в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Челси» Джейдон Санчо, выступающий за клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», хочет летом сменить клуб.

Как сообщает Bild, 25-летний игрок попросил своих агентов организовать ему переход в «Боруссию» Дортмунд.

По информации СМИ, возможность подписания Санчо рассматривает «Байер».

Английский футболист уже выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2017 по 2021 года, а также играл в 2024-м.

Санчо в текущем сезоне провел за «Челси» 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.