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Санчо не покинет «Боруссию» зимой

14:18
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Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно не перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

По данным источника, «красные дьяволы» хотят вернуть на родину 20-летнего британца на протяжении летнего трансферного окна , однако клубы не смогли договориться о сумме компенсации. Дортмундцы простя за Санчо 120 миллионов фунтов, а британцы могут дать лишь 90 миллионов. Поэтому сделка переносится на следующее лето.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 44 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач

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