«Манчестер Юнайтед» определился с целями на летнее трансферное окно. По информации ESPN, в приоритете приобретение полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона и вингера «Боруссии» Джейдона Санчо. Они должны заменить ушедших в «Интер» Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

Также в сферу интересов манкунианцев входят защитник «Стоука» Натан Коллинз, полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф и форвард «Борнмута» Каллум Уилсон.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр