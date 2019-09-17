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Санчо и Мэддисон — приоритетные цели «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно

07:30
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«Манчестер Юнайтед» определился с целями на летнее трансферное окно. По информации ESPN, в приоритете приобретение полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона и вингера «Боруссии» Джейдона Санчо. Они должны заменить ушедших в «Интер» Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

Также в сферу интересов манкунианцев входят защитник «Стоука» Натан Коллинз, полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф и форвард «Борнмута» Каллум Уилсон.

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