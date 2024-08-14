Санчо хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо хочет перейти в «ПСЖ», сообщает RMC Sport. Парижский клуб продолжает поиски замены Килиану Мбаппе, ушедшему в «Реал».

Первые переговоры между клубами уже состоялись, однако стороны далеки от соглашения по трансферу. Английский клуб оценивает 24-летнего англичанина в сумму не менее, чем в 60 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.