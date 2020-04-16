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«Сан-Паулу» не будет претендовать на Кавани

02:56
Эдинсон Кавани. Фото "ПСЖ"
Эдинсон Кавани. Фото "ПСЖ"
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«Сан-Паулу» не собирается предпринимать попытки заполучить нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Директор бразильского клуба в интервью Globoesporte сообщил, что переход не состоится по финансовым причинам. причинам.

— Было бы безответственно совершить сделку такого калибра, учитывая сумму, которую она подразумевала бы, — сказал Элиас Баркет Альбарелло. — Этот трансфер не является частью наших планов, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Его контракт с парижским клубом прекращает действовать в конце июня 2020 года.

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