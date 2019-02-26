"Сампдория" выкупила контракт Аудеро у "Ювентуса" за 20 миллионов евро

"Сампдория" приобрела голкипера Эмиля Аудеро. Ранее футболист играл за команду на правах аренды, его контракт принадлежал "Ювентусу".

Как сообщает официальный сайт "Юве", сумма трансфера составит 20 миллионов евро, которые будет уплачены на протяжении следующих четырех лет. По информации в СМИ, у "Юве" нет опции обратного выкупа, но клубы устно договорились, что у "старой синьоры" будет право "перебить" предложение других клубов по игроку.

22-летний вратарь в текущем сезоне провел 25 матчей в серии А, пропустил 32 мяча и девять раз отыграл "на ноль".

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