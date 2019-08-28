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«Сампдория» включилась в борьбу за Коноплянку

08:43
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«Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация, что он близок к переходу в «Бешикташ».

По данным Tuttomercatoweb, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца. Издание предполагает, что сделку будет осуществить непросто по финансовым причинам.

29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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