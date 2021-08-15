Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Сампдория» арендует Супрягу у киевского «Динамо» с возможностью выкупа за 8 миллионов евро

01:15
Теги:

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Сампдория» согласовала с киевлянами аренду 21-летнего украинца за 1,5 млн евро с возможностью выкупа за 8 млн евро. Контракт рассчитан до 2026 года по схеме 1+4.

В сезоне-2020/21 Супряга провел 31 матч за «Динамо», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Дрожжина украла памятник с кладбища и установила на могилу мамы
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
Известный кардиолог пострадал и потерял дочь из-за пожара
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд