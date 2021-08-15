«Сампдория» арендует Супрягу у киевского «Динамо» с возможностью выкупа за 8 миллионов евро

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Сампдория» согласовала с киевлянами аренду 21-летнего украинца за 1,5 млн евро с возможностью выкупа за 8 млн евро. Контракт рассчитан до 2026 года по схеме 1+4.

В сезоне-2020/21 Супряга провел 31 матч за «Динамо», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.