Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов беседе с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в состав красно-белых.

Ранее в «Спартаке» подтвердили договоренность с голландским клубом о переходе 25-летнего футболиста.

— Не слышал вообще про такого футболиста, — сказал Самедов «СЭ». — Мне кажется, «Спартаку» действительно нужен опорник. Решили укрепить середину, если хороший игрок, то почему нет.

Чтобы подписать Промеса, придется теперь кого-то продать, здесь логика проста. В «Спартаке» много легионеров, кто может на выход пойти. Посмотрим, на кого буде спрос или кто окажется не нужен. Мне трудно назвать конкретные фамилии.

Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько отметил, что сейчас сложно обсуждать перспективы Хендрикса.

(Сергей Федоров)