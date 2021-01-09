Самедов — о Хендриксе: «В «Спартаке» много легионеров. Кто-то должен пойти на выход, чтобы клуб подписал Промеса»
Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов беседе с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в состав красно-белых.
Ранее в «Спартаке» подтвердили договоренность с голландским клубом о переходе 25-летнего футболиста.
— Не слышал вообще про такого футболиста, — сказал Самедов «СЭ». — Мне кажется, «Спартаку» действительно нужен опорник. Решили укрепить середину, если хороший игрок, то почему нет.
Чтобы подписать Промеса, придется теперь кого-то продать, здесь логика проста. В «Спартаке» много легионеров, кто может на выход пойти. Посмотрим, на кого буде спрос или кто окажется не нужен. Мне трудно назвать конкретные фамилии.
Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько отметил, что сейчас сложно обсуждать перспективы Хендрикса.
(Сергей Федоров)
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