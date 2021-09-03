«Салернитана» и «Карагюмрюк» интересуются Рибери

Полузащитник Франк Рибери может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 38-летним французом интересуется «Салернитана», которая в этом сезоне выступает в серии А. Итальянский клуб предлагает хавбеку 1,5 млн евро в год плюс бонусы. Также на игрока претендует турецкий «Карагюмрюк».

Последним клубом Рибери была «Фиорентина», за которую он выступал с 2019 по 2021 год. За это время француз провел 51 матч, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.