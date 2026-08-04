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4 августа, 20:13

Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Getty Images

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжит карьеру в «Трабзонспоре», сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.

По информации источника, 34-летний египтянин согласовал двухлетний контракт с турецким клубом.

Салах находится в статусе свободного агента — летом у него истек контракт с «Ливерпулем», за который форвард выступал с 2017 года.

В прошедшем сезоне Салах провел 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.

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Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Трабзонспор
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