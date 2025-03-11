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Салах может продолжить карьеру в «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересован в переходе в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, стороны контактировали еще летом 2024 года, а теперь возобновили взаимодействия.

Контракт 32-летнего египтянина с «Ливерпулем» истекает в конце этого сезона. Ранее он неоднократно заявлял, что может покинуть клуб летом.

В текущем сезоне Салах провел 41 матч за мерсисайдцев, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи. Он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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