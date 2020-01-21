Сала незадолго до гибели жаловался, что «Нант» его выгнал

Футболист Эмилиано Сала незадолго до трагической гибели с сожалением говорил, что «Нант» вынудил его уйти, сообщает BBC. Аргентинец зимой прошлого года перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити», но его самолет разбился по пути из Франции в Великобританию.

За несколько дней до рокового перелета Сала отправил другу голосовое сообщение, в котором пожаловался, что клуб его буквально выгнал, хотя он четыре раза просил о продлении контракта. Также 28-летний футболист рассказал, что его толком не информировали о переходе и что он молится о более интересном предложении.