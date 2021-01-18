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Сагитов покинул «Рубин»

10:01
Артур Сагитов. Фото Пресс-служба ФК «Рубин»
Артур Сагитов. Фото Пресс-служба ФК «Рубин»
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Нападающий «Рубина» Артур Сагитов больше не является игроком казанцев, сообщает клубная пресс-служба. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

21-летний форвард сыграл за главную команду «Рубина» 14 матчей, забил один гол. Летом 2019 года был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год — в аренду в астраханский «Волгарь». Всего в обоих клубах сыграл в ФНЛ 23 матча, отметился тремя голами.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/artur-sagitov-pokidaet-rubin

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