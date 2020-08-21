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«С нетерпением жду приезда в Россию». Фукс попрощался с «Интернасионалом»

03:19
Бруно Фукс. Фото Instagram
Бруно Фукс. Фото Instagram
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Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс в Instagram попрощался с бразильским клубом.

21-летний бразилец опубликовал ролик, в котором попрощался с клубом и болельщиками, а также сообщил, что с нетерпением ждет приезда в Россию. Сообщалось, что игрок перейдет в ЦСКА.

— Ты навсегда останешься со мной. Спасибо тебе, «Интернасионал», — подписал видео Фукс.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера в ЦСКА составит 9,5 миллиона евро: 8 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб сохранит 20 процентов прав на игрока. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел два матча в серии A и шесть — в чемпионате штата.

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