Рюдигер заинтересовал "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси"

Немецкий защитник "Ромы" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail. В 23-летнем футболисте заинтересованы четыре английских клуба – "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль".

Такой интерес подкреплен тем, что "Рома" готова рассмотреть варианты с продажей игрока по достойной цене. Главным противником трансфера является главный тренер итальянской команды Лучано Спаллетти, который не хочет терять ключевого игрока.

Отметим, что в дерби с "Лацио" в 15-м туре серии А Рюдигер стал жертвой расистских высказываний защитника "орлов" Сенада Лулича, что также может повлиять на позицию игрока по поводу перехода.