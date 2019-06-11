Рязанцев перешел в "Торпедо"

"Торпедо" объявило о подписании контракта с полузащитником Александром Рязанцевым. Соглашение с футболистом рассчитано на один год.

32-летний игрок также выступал за такие клубы, как "Москва", "Рубин", "Зенит", "Урал", "Зенит-2", "Амкар", "Химки". В 2011-2015 годах провел 5 матчей в составе сборной России.

В минувшем сезоне Рязанцев выступал за "Химки".

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