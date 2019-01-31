Руслан Ротань: "Ракицкого можно понять. Человек ушел в более сильный чемпионат"

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань отметил, что защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому будет трудно попасть в национальную команду. Украинец перешел в питерский клуб из "Шахтера", подписав контракт на 3,5 года.

- Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход, - приводит "Полтавщина спорт" слова Ротаня. - Можно понять лишь то, что человек ушел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.

Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает.